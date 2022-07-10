Футболистка сборной Нидерландов: наши фанаты, вероятно, лучшие из всех

Нападающая сборной Нидерландов Вивианне Мидема прокомментировала поведение фанатов её сборной.
«Я мало что видела до игры, но мои мама и папа были частью этого, и они сказали, что это было потрясающе! Я говорила это так много раз раньше. Наши фанаты, вероятно, лучшие из всех. Также было много болельщиков из Швеции, что прекрасно. Думаю, что атмосфера была отличной для обеих команд, и нам очень повезло, что эти болельщики с нами», — приводит слова Вивианне Мидемы Fawsl full-time.
Напомним, матч Нидерланды — Швеция состоялся вчера, 9 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1. На этой игре был обновлён рекорд посещаемости матчей без участия страны-хозяйки в истории групповых этапов женских Евро. Встречу женских команд Нидерландов и Швеции на стадионе посмотрели 21 342 болельщика.
Болельщики Нидерландов окрасили часть фан-зоны в оранжевый цвет и устраивали марш по улицам города, чтобы поддержать свою сборную перед сложным матчем.
- 10 июля 2022
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