Анатолий Бышовец считает, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в новом сезоне

Бывший футболист и тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о будущем московского «Динамо» и как на это повлияет отъезд некоторых легионеров из клуба.

«Уход Бальбуэны – сильная потеря для «Динамо», она повлияет на команду. Уход Ордеца тоже сильно повлиял на игру в обороне.



В следующем сезоне «Динамо» сможет побороться за чемпионство с «Зенитом». Правда, с уходом Шварца многое может поменяться. Абаскаль принял с колёс «Спартак», и вчера немного не хватило знания своих подопечных и соперника.



У «Динамо» с приходом Йокановича в команде будут какие-то тактические изменения. Нереализованный потенциал в прошлом году может дать положительный результат в грядущем сезоне», – приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что украинец Иван Ордец и парагваец Фабиан Бальбуэна решили приостановить контракты с бело-голубыми, воспользовавшись опцией ФИФА.