Хапов рассказал о своей должности в «Локо» после назначения Циннбауэра главным тренером

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов рассказал о своей должности в клубе после назначения Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

«Я был главным тренером, потому что у Комппера не было лицензии. Чем занимаюсь сейчас? Курирую систему подготовки вратарей — это одна из должностей. Помогаю и Марвину Комперру, и Саше Марту. Если коротко — работаю в тренерском штабе», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее сообщалось, что Йозеф Циннбауэр лишь формально находится на посту главного тренера московского «Локомотива». Фактически же роль наставника железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер, у которого нет лицензии, чтобы занимать данную должность официально.