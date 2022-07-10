Тренер «Локомотива» объяснил, по какому критерию в клубе будут выбирать основного вратаря

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов рассказал, как тренерский штаб будет определять основного вратаря команды.
«Гильерме и Худяков хорошо работают, готовятся к сезону. Качественно проводят тренировки. Они — молодцы. Первый номер? Будет играть тот, кто будет лучше готов. Шанс есть у всех», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Худяков является воспитанником «Локомотива». Контракт 18-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне Даниил сыграл в 15 матчах за основную команду железнодорожников, в которых пропустил 26 мячей.
Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Действующее соглашение 36-летнего игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 Гильерме принял участие в 24 встречах, в которых пропустил 29 мячей.
- 10 июля 2022
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