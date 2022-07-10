Тренер «Локомотива» Хапов: «Зенит»? Я бы не сказал, что интрига в РПЛ уже мертва
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Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал позиции санкт-петербургского «Зенита» в следующем сезоне.
«Зенит»? Я бы не сказал, что интрига в чемпионате уже мертва. Конечно, произвели впечатление в Суперкубке, но они как играли, так и играют. Да, сильная команда: вот уже который год подряд становятся чемпионами. Будет интересно с ними бороться, бросить вызов», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на шестой строчке, набрав по итогам чемпионата 48 очков. «Локомотив» в играх с «Зенитом» сумел набрать лишь одно очко в двух матчах. В Санкт-Петербурге матч закончился со счётом 3:1, в Москве команды сыграли вничью (1:1).
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