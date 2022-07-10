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Сборные Бельгии и Исландии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022

Сборные Бельгии и Исландии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Исландии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Игра пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Бельгии: Эврар, Филтьенс, Вангелуве, Де Нев, Кеес, Де Кеньи, ван Авермат, Кайман, Бисманс, Вулларт, Донт.

Сборная Исландии: Сигурдардоттир, Атладоттир, Глодис Виггосдоттир, Хадльбера Гисладоттир, Гудрун Арнардоттир, Гуннхильдур Йонсдоттир, Гуннарсдоттир, Бриньянсдоттир, Вильхьяммсдоттир, Торвальдсдоттир, Йонсдоттир.

На матче будет работать бригада арбитров во главе со шведкой Тесс Олофссон. Её ассистентками выступят шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска (Северная Македония).

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