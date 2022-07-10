Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от работы с Циннбауэром

Тренер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от работы с Циннбауэром
Комментарии

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался о новом главном тренере железнодорожников Йозефе Циннбауэре.

«Что касается Циннбауэра, потихоньку адаптируется. Мы всё время проводим собрания, где каждый высказывает своё мнение. Циннбауэр, как и все тренеры, очень активно принимает участие. Всё хорошо.

Комппер — отвечает за всё. Тренерское видение совпадает с мнением Марвина. Мы можем высказать свои мысли, но решение — за Комппером!» — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 30 июня «Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на пост главного тренера команды. Фактически пост главного тренера московского клуба продолжает занимать Марвин Комппер, у которого отсутствует соответствующая лицензия для вступления в должность официально.

Новость по теме
В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022