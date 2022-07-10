Тренер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от работы с Циннбауэром

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался о новом главном тренере железнодорожников Йозефе Циннбауэре.
«Что касается Циннбауэра, потихоньку адаптируется. Мы всё время проводим собрания, где каждый высказывает своё мнение. Циннбауэр, как и все тренеры, очень активно принимает участие. Всё хорошо.
Комппер — отвечает за всё. Тренерское видение совпадает с мнением Марвина. Мы можем высказать свои мысли, но решение — за Комппером!» — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 30 июня «Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на пост главного тренера команды. Фактически пост главного тренера московского клуба продолжает занимать Марвин Комппер, у которого отсутствует соответствующая лицензия для вступления в должность официально.
- 10 июля 2022
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