Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Динамо» надо воспитывать своих молодых ребят, которые будут играть

Игорь Колыванов: «Динамо» надо воспитывать своих молодых ребят, которые будут играть
Комментарии

Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал отъезд Фабиана Бальбуэны из клуба и оценил прошлый сезон команды.

«Что Бальбуэна уйдёт – не было секретом. «Динамо» надо воспитывать своих молодых ребят, которые будут играть. Это потеря, но все про неё знали.

«Динамо» должно было занять второе место. До прихода Смолова команда шла на второй строчке в турнирной таблице, а в итоге стала третьей. С его приходом игра поменялась. И молодёжь, которая была агрессивной, начала играть совсем в другой футбол», – приводит слова Игоря Колыванова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что украинец Иван Ордец и парагваец Фабиан Бальбуэна решили приостановить контракты с бело-голубыми, воспользовавшись опцией ФИФА.

Новость по теме
Анатолий Бышовец считает, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022