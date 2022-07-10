Игорь Колыванов: «Динамо» надо воспитывать своих молодых ребят, которые будут играть

Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал отъезд Фабиана Бальбуэны из клуба и оценил прошлый сезон команды.

«Что Бальбуэна уйдёт – не было секретом. «Динамо» надо воспитывать своих молодых ребят, которые будут играть. Это потеря, но все про неё знали.



«Динамо» должно было занять второе место. До прихода Смолова команда шла на второй строчке в турнирной таблице, а в итоге стала третьей. С его приходом игра поменялась. И молодёжь, которая была агрессивной, начала играть совсем в другой футбол», – приводит слова Игоря Колыванова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что украинец Иван Ордец и парагваец Фабиан Бальбуэна решили приостановить контракты с бело-голубыми, воспользовавшись опцией ФИФА.