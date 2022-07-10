Вагнер Лав рассказал, где хотел бы закончить карьеру. И это не ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, где он хотел бы завершить свою профессиональную карьеру игрока.

«Я свободный агент, и я, без сомнения, хочу вернуться в бразильский футбол. У меня уже было несколько контактов, но ничего конкретного. Если бы была возможность, то я был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго».

Думаю, что каждый игрок, который играет в этих клубах, очень привилегирован. Это два самых больших клуба в Бразилии, возможно, в мире.

Мне 38 лет, но я всё ещё полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите, что я полон сил», — приводит слова Вагнера Лава Eotimedopovo.com.

Сейчас Вагнер Лав находится в статусе свободного агента после истечения соглашения с «Мидтьюлланном».