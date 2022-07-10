Александр Кокорин не поехал на первый сбор с «Фиорентиной»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускает начало подготовки команды к новому сезону.



Как сообщает Fiorentina.it, 31-летний россиянин и ещё несколько игроков «фиалок» не поехали с командой на тренировочный сбор. Отмечается, что Александр должен позднее присоединиться к партнёрам по команде.



Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.



В минувшем сезоне Кокорин сыграл за «Фиорентину» в семи матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Всего россиянин провёл на поле в сезоне-2021/2022 125 минут.

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