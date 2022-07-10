Александр Кокорин не поехал на первый сбор с «Фиорентиной»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускает начало подготовки команды к новому сезону.
Как сообщает Fiorentina.it, 31-летний россиянин и ещё несколько игроков «фиалок» не поехали с командой на тренировочный сбор. Отмечается, что Александр должен позднее присоединиться к партнёрам по команде.
Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.
В минувшем сезоне Кокорин сыграл за «Фиорентину» в семи матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Всего россиянин провёл на поле в сезоне-2021/2022 125 минут.
- 10 июля 2022
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:43
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:20
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:25
-
16:18