Александр Мостовой: можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что питерский «Зенит» станет чемпионом и в следующем сезоне.
«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита». Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом. Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для «Зенита».
Что нужно клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Надо, чтобы ушли иностранцы «Зенита». Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в «Спартаке», «Локомотиве». Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 10 июля 2022
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