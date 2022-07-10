Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Александр Мостовой: можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»
Комментарии

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что питерский «Зенит» станет чемпионом и в следующем сезоне.

«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита». Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом. Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для «Зенита».

Что нужно клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Надо, чтобы ушли иностранцы «Зенита». Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в «Спартаке», «Локомотиве». Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

Новость по теме
Мостовой — о Семаке: все козыряют — он это выиграл, то выиграл. Как иначе? Это же «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022