Бельгия — Исландия: Торвальдсдоттир, не реализовавшая пенальти, забила на 50-й минуте

Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года встречаются сборные Бельгии и Исландии. Команды играют на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличилась нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир. Примечательно, что форвард могла вывести свою сборную вперёд ещё в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек, к «точке» подошла Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар.

Матч обслуживает бригада судей во главе со шведкой Тесс Олофссон. Её ассистентками являются шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.



Команды Франции и Италии — соперники сборных Бельгии и Исландии по группе D на Евро-2022.