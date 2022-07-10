Тренер по фигурному катанию Мишин сравнил игру нападающих «Зенита» с балетными движениями

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от игры за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», а также сравнил игру нападающих «Зенита» с балетными движениями.
«Я вчера посетил Суперкубок, был в восторге от энергии, атмосферы игры и от любви наших болельщиков к команде. Всё это у меня оставило жизнерадостное впечатление от красивого действия.
Меня как-то критиковали за такое сравнение, но я опять хочу сравнить игру и движение наших нападающих с балетными движениями танцовщиков высокого класса – получили мяч и вперёд.
И в случае счёта 1:0 мои впечатления не поменялись бы, потому что я увидел красоту арены, общую обстановку игры и реакцию болельщиков. Счёт был бы важен, если бы набирали три очка в таблице, здесь для меня счёт матча значения не имел. Второй гол мне очень понравился, с острого угла забил – это было сказочно», — приводит слова Мишина Metaratings.ru.
- 10 июля 2022
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