Бельгия — Исландия: Ванхавермат на 65-й минуте сравняла счёт с пенальти

Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года встречаются сборные Бельгии и Исландии. Команды играют на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).
На 67-й минуте судья поставила второй 11-метровый в матче. Результативный удар с пенальти нанесла полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.
Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек, к «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар. На 50-й минуте Торвальдсдоттир всё-таки забила в ворота сборной Бельгии.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Её ассистентки — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.
Сборные Франции и Италии — соперники команд Бельгии и Исландии по группе D на Евро-2022.
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