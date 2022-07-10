Алаев — о возможном участии медиакоманд в Кубке России: это даст положительный эффект

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное участие медийных команд в Кубке России.
«Я считаю, что это хорошая идея. Всё меняется, время течёт. Мы видим, что есть уже другие лиги, которые конкурентноспособны и интересны с точки зрения спорта и медийности, поэтому я и вышел с такой инициативой. Если «Амкал», или «2DROTS», или «BASEMENT» в 1/256 приедут играть с какой-нибудь профессиональной командой, то это вызовет очень большой интерес.
Много вопросов со спортивной точки зрения, но то, что я сегодня увидел — это действительно футбол, поэтому, если им дать шанс сыграть с профессиональными командами, мне кажется, это даст положительный эффект для всех: для команд, для лиг, для футбола.
Любительские команды при определённых условиях могут участвовать в профессиональных турнирах, и я предлагаю расширить эти границы. Я готов выйти к своим коллегам в исполкоме. Все мы должны поощрять создание таких новых лиг», — сказал Александр в прямом эфире YouTube-канала Медийной футбольной лиги.
- 10 июля 2022
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