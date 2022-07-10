Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг вышел на поле впервые с 2018 года

Сегодня, 10 июля, защитник «Локомотива» Борис Ротенберг играет за железнодорожников в товарищеском матче с «Динамо» (закончился второй тайм, счёт – 3:2). Футболист появился на поле на 84-й минуте, заменив полузащитника Гирано Керка.



Примечательно, что Ротенберг вышел на матч в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года. В последний раз защитник выступал за железнодорожников 5 декабря 2018 года в первом четвертьфинальном матче Кубка России с казанским «Рубином» (1:0). Ротенберг провёл на поле 16 минут и не сумел отметиться результативными действиями.



Борис Ротенберг является игроком «Локомотива» с августа 2016 года, куда перешёл из московского «Динамо». За железнодорожников защитник сыграл в 17 матчах, в которых не забил ни одного гола, а также не отдал ни одной голевой передачи.

Фото доступно в телеграм-канале «Локомотива».