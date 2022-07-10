Переход Маркитесова из «Спартака» в «Ахмат» сорвался
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«Спартак» и «Ахмат» не согласовали условия перехода Дмитрия Маркитесова, игрок вернётся в расположение столичной команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что игрок находился на просмотре в «Ахмате».
Маркитесов – воспитанник «Спартака». Контракт Дмитрия с красно-белыми рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Последние четыре сезона он выступал в ФНЛ за «Спартак-2». В РПЛ Маркитесов появился лишь девять раз, не отметившись результативными действиями.
Текущая рыночная стоимость 21-летнего центрального полузащитника, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 450 тыс.
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