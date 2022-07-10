Канищев: можно выносить титул РПЛ «Зениту», но без бразильцев там будет такой же «Спартак»

Бывший футболист Анатолий Канищев считает, что «Зениту» не стоит расслабляться, несмотря на превосходство над другими командами.

«Выносить титул можно, но расслабляться не стоит. Хотя очевидно, что бразильцы явно на голову превосходят всех из команд соперников. Для достижения результата это хорошо. Однако случись что-то, ведь не бывает ничего вечного — должна быть какая-то ротация и замена. Без бразильцев здесь будет такая же команда «Спартак», как мы и видели в Суперкубке. Может быть, чуть лучше, но ключевую роль играют бразильцы. Всё на них держится.



Надо, чтобы из наших футболистов появился кто-то такой: креативный, техничный, способный вести игру. К сожалению, у нас таких игроков нет. Единственное приятное впечатление — это Сергеев. Он молодец: если есть момент, то он его реализует», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.