ЦСКА хочет взять в аренду с опцией выкупа Илью Самошникова
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ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Речь идёт об аренде с опцией выкупа. Об этом сообщает Transfermarkt.
Отмечается, что московский клуб уже ведёт переговоры по защитнику сборной России.
Ранее сообщалось, что в услугах Самошникова заинтересованы «Торпедо» и «Зенит». Позже в санкт-петербургском клубе опровергли информацию об интересе к футболисту «Рубина».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в Первую лигу. Илья Самошников провёл 24 матча в РПЛ, в которых отдал один голевой пас и получил семь жёлтых карточек. В составе сборной страны Илья успел провести три игры.
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