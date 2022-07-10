ЦСКА хочет взять в аренду с опцией выкупа Илью Самошникова

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Речь идёт об аренде с опцией выкупа. Об этом сообщает Transfermarkt.

Отмечается, что московский клуб уже ведёт переговоры по защитнику сборной России.

Ранее сообщалось, что в услугах Самошникова заинтересованы «Торпедо» и «Зенит». Позже в санкт-петербургском клубе опровергли информацию об интересе к футболисту «Рубина».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в Первую лигу. Илья Самошников провёл 24 матча в РПЛ, в которых отдал один голевой пас и получил семь жёлтых карточек. В составе сборной страны Илья успел провести три игры.