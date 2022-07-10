Широков: никто не говорит, что «Спартак» — претендент на титул. Я от них такого не слышал

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что не стоит преждевременно считать «Зенит» чемпионом РПЛ.
«Зениту» можно уже сейчас вручать Кубок за победу в чемпионате? Это преждевременные слова. Ещё даже не начали играть — впереди 30 туров. В одном матче «Зенит» был на голову сильнее… Да и потом: никто же не говорит, что «Спартак» — претендент на чемпионство. Лично я не слышал от них этого.
ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» поменяли главных тренеров? «Зенит» в этом плане более стабилен. Менеджмент работает немного на другом уровне — как раз по этой причине клуб последние четыре года выигрывает чемпионат и три года подряд выигрывает Суперкубок. Сейчас «Зенит» — главный фаворит чемпионата. Но я бы не спешил вручать Кубок: ещё неизвестно, что будет по ходу сезона. Сейчас команда выглядит очень ярко, но как будут складываться дела по ходу сезона — никто не знает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 июля 2022
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