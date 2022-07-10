Сборные Франции и Италии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Италии на матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года. Команды сыграют на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучит в 22:00 мск.



Сборная Франции: Перо-Маньен, Каршауи, Ренар, Тункара, Перисс, Толетти, Бильбо, Жеоро, Каскарино, Катото, Дьяни.



Сборная Италии: Джулиани, Боаттин, Линари, Гама, Бартоли, Карузо, Джульяно, Галли, Бергамаски, Бонансеа, Джирелли.



На матче будет работать бригада арбитров во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Её ассистентки — Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери — Лоррейн Уотсон (Шотландия).



Соперниками Франции и Италии по группе D являются национальные команды Бельгии и Исландии, которые сегодня уже сыграли свой матч.