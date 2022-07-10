Реми Кабелла перешёл в «Лилль»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла перешёл во французский «Лилль». Об этом сообщает официальный сайт «Лилля».

Французский полузащитник перешёл в «Лилль» в статусе свободного агента. Клуб и игрок заключили соглашение по схеме 1+1.

В апреле Кабелла заключил контракт с «Монпелье» до конца минувшего сезона. За клуб Реми провёл пять матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон. За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В стан «быков» он перешёл за € 14 млн.