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Два пенальти — в видеообзоре матча женского ЧЕ-2022 Бельгия — Исландия

Два пенальти — в видеообзоре матча женского ЧЕ-2022 Бельгия — Исландия
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Сегодня, 10 июля, сборные Бельгии и Исландии сыграли в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) и завершилась вничью — 1:1.

На 32-й минуте судья поставила пенальти в ворота команды Бельгии, к «точке» подошла исландская нападающая Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но удар отразила вратарь Ники Эврар. Но на 50-й минуте Торвальдсдоттир всё-таки забила в ворота бельгиек.

Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 67-й минуте арбитр во второй раз за матч указала на 11-метровый. Пенальти реализовала полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон из Швеции. Её ассистентками являлись шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.

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