Председатель рабочей группы Кубка лиги Пивоваров верит в создание турнира

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, который является председателем рабочей группы Кубка РПЛ, высказался о создании турнира.
«Когда заседание рабочей группы по созданию Кубка лиги? Дедлайн на следующей неделе. Работа ведётся. Верю ли, что возможно создание турнира? Конечно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать более 3 млрд рублей в турнир. Согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС), 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами.
В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.
- 10 июля 2022
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