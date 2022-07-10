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Председатель рабочей группы Кубка лиги Пивоваров верит в создание турнира

Председатель рабочей группы Кубка лиги Пивоваров верит в создание турнира
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, который является председателем рабочей группы Кубка РПЛ, высказался о создании турнира.

«Когда заседание рабочей группы по созданию Кубка лиги? Дедлайн на следующей неделе. Работа ведётся. Верю ли, что возможно создание турнира? Конечно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать более 3 млрд рублей в турнир. Согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС), 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами.

В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.

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