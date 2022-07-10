Франция — Италия: француженки ведут 2:0 к 12-й минуте

Сегодня, 10 июля, проходит матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года между сборными Франции и Италии. Команды играют на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучал в 22:00 мск.

Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте отличилась французская полузащитница Грас Жеоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила нападающая Мари-Антуанетт Катото.

На встрече работает бригада арбитров во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Её ассистентками являются Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери — Лоррейн Уотсон (Шотландия).



Соперниками национальных команд Франции и Италии по группе D Евро-2022 являются сборные Бельгии и Исландии, которые сегодня уже сыграли свой матч.