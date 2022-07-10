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Бразилец Фассон рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»

Бразилец Фассон рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»
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Новичок московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему решил перейти в «Локомотив», и заявил, что его отлично приняли в команде.

«Очень рад, что оказался в «Локомотиве». Меня прекрасно приняли в команде. Москва очень нравится, но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. Из того, что я уже успел увидеть — очень красиво.

Почему выбрал «Локомотив»? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ — чемпионат европейского уровня. К тому же «Локомотив» — дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово.

Я знаю об отстранении российских клубов, но принял осознанное решение». — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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