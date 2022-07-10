Франция — Италия: француженки к концу первого тайма сделали счёт 5:0

Сегодня, 10 июля, идёт матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция — Италия. Встреча проходит на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.
На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик.
Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте забила французская полузащитница Грас Жеоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила форвард Мари-Антуанетт Катото.
На матче работает бригада рефери во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Её ассистентками выступают Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери — Лоррейн Уотсон (Шотландия).
Соперниками Франции и Италии по группе D Евро-2022 являются команды Бельгии и Исландии, которые сегодня уже сыграли свой матч.
- 10 июля 2022
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