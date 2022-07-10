Команда 2DROTS стала победителем Медийной футбольной лиги
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Команда 2DROTS стала победителем первого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ).
Финал прошёл сегодня, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена». В финале 2DROTS встречались с Basement. Матч закончился со счётом 4:0. Команда Basement играла в меньшинстве с 31-й минуты матча, когда счёт уже был 1:0. 2DROTS, помимо медалей и кубка, получили 5 млн рублей.
Тренером команды-победителя является бывший футболист, легенда ЦСКА Дмитрий Кузнецов. За команду Basement играл бывший футболист, чемпион России Андрей Ещенко, который вышел в стартовом составе.
Отметим, что на матче присутствовал исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, который в перерыве игры прокомментировал возможное участие медийных команд в Кубке России.
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