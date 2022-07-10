Борис Ротенберг подвёл итоги футбольной карьеры в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своей карьере в «Локомотиве» после прощального матча за железнодорожников — товарищеского матча с «Динамо» (3:3).
«Кем останется в истории футболист Борис Ротенберг? Надеюсь, я останусь человеком, который отдал всё, что мог, футболу. Я старался отдать сердце и желание. Надеюсь, люди это оценили. Конечно, для меня самое важное, чтобы люди запомнили меня как хорошего футболиста. Кто-то скажет – хороший, кто-то – плохой, но мне важно, чтобы меня ценили как человека, который всегда был рядом с командой и всегда ставил команду впереди себя. Я благодарен богу, что дал возможность стать чемпионом. Не знаю, есть ли такой человек в истории, который сыграл за один клуб только 17 игр, но при этом обладатель пяти кубков. Прекрасно понимаю, что играл не так много, но я всегда чувствовал, что я член команды. Уверен, что ребята, которые были со мной все шесть лет, оценят это по достоинству», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 10 июля 2022
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