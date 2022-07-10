Эрлинг Холанд рассказал, кто был его кумиром в детстве
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Новичок «Манчестер Сити» норвежский нападающий Эрлинг Холанд признался, кто являлся его кумиром в детстве.
«Мой отец, конечно, но и Агуэро тоже. У меня дома много футболок Агуэро!» — приводит слова Холанда издание GOAL.
Отец Холанда, Альф-Инге, провёл три года (с 2000-го по 2003-й) в «Манчестер Сити», в то время как Агуэро покинул стадион «Этихад» в 2021 году с четырьмя титулами Премьер-лиги и рекордными 260 голами за клуб на своём счету.
Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.
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