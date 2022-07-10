Цорн рассказал, что «Локомотив» может предложить работу Б. Ротенбергу в академии клуба

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что Борис Ротенберг может работать в «Локомотиве» после официального завершения карьеры.



«Борис Ротенберг сказал, что может продолжить работу в «Локомотиве»? Такие варианты обсуждаются. Есть идея дать ему работу в молодёжном департаменте — в академии. Сейчас общаемся и рассматриваем варианты. В ближайшее время решим», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 10 июля, Борис сыграл прощальный матч за московский клуб с «Динамо» (3:3).

Напомним, Ротенберг вышел на матч с «Динамо» в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года. В последний раз защитник играл за железнодорожников 5 декабря 2018 года в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином».