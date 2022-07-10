Томас Цорн: Fan ID для «Локомотива»? На сегодняшний день ничего не оформлено

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о внедрении системы паспорта болельщика (Fan ID).

«Fan ID? Мне тоже положено, но я ещё ничего не оформлял. Когда всё заработает — оформят. Команда? На сегодняшний день ничего не оформлено», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, 17 декабря 2021 года Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о Fan ID, а с 1 июня 2022 года он вступил в силу. Авторы инициативы говорят о том, что принятие законопроекта позволит использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018. Почти все активные болельщики клубов заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ и Кубка России.