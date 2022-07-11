Ротенберг капитанил в «Локо» и прощался с фанатами. Главные фото матча «Локо» — «Динамо»

Вчера, 10 июля, московские «Локомотив» и «Динамо» провели последний товарищеский матч перед стартом нового сезона. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Итогом матча стала результативная ничья – 3:3. Отметим, что команды провели на поле три тайма по 45 минут.



Товарищеский матч с московским «Динамо» стал последним в футболке «Локомотива» для 36-летнего защитника Бориса Ротенберга. Футболист появился на поле на 84-й минуте встречи и получил капитанскую повязку. Матч с «Динамо» — первый для Бориса с 2018 года в футболке «Локо». На 120-й минуте защитник был заменён.



Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.