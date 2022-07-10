Цорн: никакого предложения от «Динамо» по Баринову в «Локомотив» не поступало

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об интересе московского «Динамо» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Баринов — лидер и важный игрок команды. Клуб не собирается с ним расставаться. «Динамо»? Никакого оффера не было. Интерес был от нескольких клубов, но официальных предложений не было», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет € 11 млн. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 23 матчах РПЛ и отдал две результативные передачи.