Цорн: никакого предложения от «Динамо» по Баринову в «Локомотив» не поступало
Поделиться
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об интересе московского «Динамо» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.
«Баринов — лидер и важный игрок команды. Клуб не собирается с ним расставаться. «Динамо»? Никакого оффера не было. Интерес был от нескольких клубов, но официальных предложений не было», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет € 11 млн. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 23 матчах РПЛ и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:17
-
00:13
-
00:06
-
00:04
- 10 июля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:28
Партнерский контент