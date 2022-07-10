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Сборная Франции разгромила Италию со счётом 5:1 в матче женского ЧЕ-2022

Сборная Франции разгромила Италию со счётом 5:1 в матче женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 10 июля, завершился матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция — Италия. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Национальная команда Франции одержала разгромную победу — 5:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте забила французская полузащитница Грас Жеоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила форвард Мари-Антуанетт Катото.

На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик. На 76-й минуте один мяч отыграла нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.

На матче работала бригада рефери во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Её ассистентками выступали Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери — Лоррейн Уотсон (Шотландия).

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
10 июля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
5 : 1
Италия (ж)
1:0 Жеоро – 9'   2:0 Катото – 12'   3:0 Каскарино – 38'   4:0 Жеоро – 40'   5:0 Жеоро – 45'   5:1 Пьемонте – 76'
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