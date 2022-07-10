Сборная Франции разгромила Италию со счётом 5:1 в матче женского ЧЕ-2022

Сегодня, 10 июля, завершился матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция — Италия. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Национальная команда Франции одержала разгромную победу — 5:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На девятой минуте забила французская полузащитница Грас Жеоро. Через три минуты преимущество Франции удвоила форвард Мари-Антуанетт Катото.

На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик. На 76-й минуте один мяч отыграла нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.

На матче работала бригада рефери во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Её ассистентками выступали Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери — Лоррейн Уотсон (Шотландия).