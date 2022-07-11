Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Локомотива» Цорн поддержал создание Кубка лиги

Спортивный директор «Локомотива» Цорн поддержал создание Кубка лиги
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн признался, что поддержал создание Кубка лиги.

«Я уже говорил, что за создание Кубка лиги. Реформы требуют времени, но КЛ — хорошая модель, чтобы дать больше практики футболистам», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС), 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать более 3 млрд рублей в турнир.

В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.

Новость по теме
Председатель рабочей группы Кубка лиги Пивоваров верит в создание турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022