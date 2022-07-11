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Писарев: есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре

Писарев: есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что национальная команда проведёт сборы в сентябре текущего года.

«Есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре. Ведутся переговоры с другими странами, чтобы провести товарищеский матч. С какими странами? Этим занимаюсь не я. Стоит обратиться к другим органам, генеральному секретарю.

Я тренер, и моя задача — отсматривать игроков для сборов. Даты сборов? Сентябрьские от ФИФА», — цитирует Писарева портал «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах до конца сезона-2022/2023. Сообщалось, что национальная команда России может сыграть товарищеский матч со сборными Индии или Ирана.

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