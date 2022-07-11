В «Локо» ответили, будут ли с остальными легендами прощаться так же, как с Ротенбергом
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о следующих способах возможного прощания с легендами клуба.
«Посмотрим, есть разные форматы прощания. Можно в товарищеском матче дать выйти на пару минут, а можно организовать специальный матч. Иногда красиво прощаются — дарят майку. Думаю, история от случая к случаю», — передаёт слова Томаса Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, вчера, 10 июля, прошёл прощальный матч Бориса Ротенберга с «Динамо» (3:3).
Отметим, что Ротенберг вышел на матч в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года. В последний раз защитник выступал за железнодорожников 5 декабря 2018 года в первом четвертьфинальном матче Кубка России с казанским «Рубином» (1:0).
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