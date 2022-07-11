В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба в новом сезоне

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах железнодорожников на предстоящий сезон.
«Задачи для «Локомотива»должны быть максимальные. Тем более у нас был сезон, когда мы перестраивались. В новом сезоне нацеливаемся на лучший результат. Победа в чемпионате и Кубке? Я не буду вам так озвучивать. Мы хотим бороться за призы. Не так важно, что это: Кубок или чемпионат. Мы хотим быть выше и проходить как можно дальше», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новая кампания в РПЛ стартует для «Локо» 17 июля, когда железнодорожникам предстоит дома сыграть с «Нижним Новгородом».
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