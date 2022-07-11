Томас Цорн: у «Локомотива» нет желания отдавать Худякова в аренду

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что клуб не планирует отдавать в аренду молодого голкипера Даниила Худякова.
«Нет желания отдать Худякова в аренду. Посмотрим, кто выиграет конкуренцию — он или Гильерме», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Действующее соглашение 36-летнего игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 Гильерме принял участие в 24 встречах, в которых пропустил 29 мячей.
Худяков является воспитанником «Локомотива». Контракт 18-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне Даниил сыграл в 15 матчах за основную команду железнодорожников, в которых пропустил 26 мячей.
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