«Никто на улице жить не будет». Цорн — о сносе школы-интерната при академии «Локомотива»
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о сносе школы-интерната при академии железнодорожников.
«У нас есть оптимизация инфраструктуры академии. Детально озвучим позже, когда будут понятны сроки. Снос или реконструкция? Что значит снос? То здание, которое сейчас стоит, — оно будет снесено. Почему? Не соответствует стандартам. Будем оптимизировать. Где будут его обитатели? Никто на улице жить не будет — переселим ребят», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».
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