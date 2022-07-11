«Никто на улице жить не будет». Цорн — о сносе школы-интерната при академии «Локомотива»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о сносе школы-интерната при академии железнодорожников.

«У нас есть оптимизация инфраструктуры академии. Детально озвучим позже, когда будут понятны сроки. Снос или реконструкция? Что значит снос? То здание, которое сейчас стоит, — оно будет снесено. Почему? Не соответствует стандартам. Будем оптимизировать. Где будут его обитатели? Никто на улице жить не будет — переселим ребят», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».