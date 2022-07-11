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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 10 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 10 июля, турнирная таблица
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На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе D. 10 июля проходили две встречи.

Первый матч между сборными Бельгии и Исландии прошёл на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) и завершился вничью — 1:1. На 32-й минуте арбитр поставил 11-метровый в ворота национальной команды Бельгии, к «точке» подошла исландская нападающая Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар был отражён вратарём Ники Эврар.

На 50-й минуте Торвальдсдоттир смогла забить в ворота бельгиек. На 67-й минуте арбитр во второй раз за матч поставила пенальти. Удар реализовала полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.

Во втором матче, который прошёл на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия), сошлись сборные Франции и Италии. Француженки одержали разгромную победу – 5:1. Команды открыли счёт в первом тайме. На девятой минуте забила полузащитница сборной Франции Грас Жеоро. Через три минуты преимущество француженок удвоила нападающая Мари-Антуанетт Катото.

На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жеоро сделала дубль, а на 45-й минуте Жеоро оформила хет-трик. На 76-й минуте гол престижа забила нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.

Таким образом, после первого тура Франция – лидер группы D, Бельгия и Исландия делят вторую/третью строчку, а Италия замыкает турнирную таблицу. Во втором туре Италия сыграет с Исландией, а Франция – с Бельгией.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
10 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Бельгия (ж)
Окончен
1 : 1
Исландия (ж)
0:1 Торвальдсдоттир – 50'   1:1 Ванхавермат – 67' (пен)
ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
10 июля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
5 : 1
Италия (ж)
1:0 Жеоро – 9'   2:0 Катото – 12'   3:0 Каскарино – 38'   4:0 Жеоро – 40'   5:0 Жеоро – 45'   5:1 Пьемонте – 76'
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