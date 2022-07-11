Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 10 июля, турнирная таблица

На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе D. 10 июля проходили две встречи.



Первый матч между сборными Бельгии и Исландии прошёл на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) и завершился вничью — 1:1. На 32-й минуте арбитр поставил 11-метровый в ворота национальной команды Бельгии, к «точке» подошла исландская нападающая Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар был отражён вратарём Ники Эврар.



На 50-й минуте Торвальдсдоттир смогла забить в ворота бельгиек. На 67-й минуте арбитр во второй раз за матч поставила пенальти. Удар реализовала полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.



Во втором матче, который прошёл на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия), сошлись сборные Франции и Италии. Француженки одержали разгромную победу – 5:1. Команды открыли счёт в первом тайме. На девятой минуте забила полузащитница сборной Франции Грас Жеоро. Через три минуты преимущество француженок удвоила нападающая Мари-Антуанетт Катото.



На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного. Через две минуты Грас Жеоро сделала дубль, а на 45-й минуте Жеоро оформила хет-трик. На 76-й минуте гол престижа забила нападающая сборной Италии Мартина Пьемонте.



Таким образом, после первого тура Франция – лидер группы D, Бельгия и Исландия делят вторую/третью строчку, а Италия замыкает турнирную таблицу. Во втором туре Италия сыграет с Исландией, а Франция – с Бельгией.