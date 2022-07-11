Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина
Поделиться
Бразильский болельщик Томер Савойя, который прославился на чемпионате мира — 2018, посетил матч Суперкубка России — 2022 между «Зенитом» и «Спартаком». Во время игры Томер попросил российское гражданство у президента страны Владимира Путина.
«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», — видеообращение болельщика показал телеграм-канал «Футбольный биги».
Напомним, Савойя стал широко известен в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года благодаря своим ярким фразам, которые разлетелись в рунете. В Бразилии он работает журналистом на спортивном телеканале, а Россию посещает в качестве болельщика. Примечательно, что на нём была та же самая шапка с рогами, что и на мундиале.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
02:21
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:40
-
01:37
-
01:31
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:17
-
00:13
-
00:06
-
00:04
- 10 июля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:01
Партнерский контент