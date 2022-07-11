Пике расстался с девушкой, с которой изменил Шакире. Он хочет наладить отношения с певицей

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике расстался с официанткой, с которой изменил экс-девушке и певице Шакире, сообщает Marca со ссылкой на слова фотографа Жорди Мартина в эфире Telecinco.
Как стало известно фотографу, защитник национальной сборной надеется наладить отношения с Шакирой ради своих детей.
Однако Жерар желает, чтобы Шакира с детьми осталась в Барселоне, а певица намеревается переехать в Майами, США.
Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей.
В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.
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