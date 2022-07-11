Стали известны города, которые Испания и Португалия хотят внести в заявку на ЧМ-2030
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Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата Мира — 2030. От двух стран будет представлено 14 стадионов.
На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата Мира по футболу. Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут двое из Лиссабона плюс один из Порту, сообщает Marca.
В Испании своё желание провести матчи мундиаля изъявили: Мадрид, Барселона, Севилья, Малага, Бильбао, Ла-Корунья, Хихон, Валенсию, Сарагоса, Лас-Пальмас, Мурсия и Сан-Себастьян. Первые два города предлагают по два стадиона, так что стране ещё стоит выбрать те самые 11 из большого числа кандидатов.
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