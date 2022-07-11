Bild: окружение Левандовского удивляет позиция «Баварии» в вопросе продажи игрока

Ближайшее окружение 33-летнего польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского находится в недоумении от позиции мюнхенского клуба в вопросе продажи футболиста. Об этом сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на материал Bild.

Как отмечает источник, основное недовольство заключается в том, что «Бавария» празднует подписание 30-летнего Садио Мане за € 32 млн, который захотел уйти из «Ливерпуля» за год до истечения его контракта, — в то время как мюнхенский клуб отказывается от € 45 млн за Роберта, который находится в аналогичной ситуации, и при этом в августе ему исполнится 34 года.

Напомним, в прошлом сезоне Левандовски сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.