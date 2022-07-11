Голы Кордобы и Комличенко – в обзоре товарищеского матча между «Ростовом» и «Краснодаром»

В воскресенье, 10 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся товарищеский матч, в котором «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1.
Первый мяч в этой игре был забит уже на 16-й минуте – отличился нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, которому ассистировал Алексей Ионов. В середине первого тайма удвоил преимущество гостей колумбийский нападающий Джон Кордоба, реализовавший 11-метровый. В начале второго тайма отыграть один мяч удалось форварду «Ростова» Николаю Комличенко, именно он и установил окончательный счёт встречи – 2:1 в пользу «Краснодара».
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором прошедшего матча.
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Напомним, в первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Краснодар» примет воронежский «Факел», а «Ростов» сыграет на выезде с московским «Динамо».
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