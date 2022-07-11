Тринкан прибыл в Лиссабон, чтобы подписать контракт со «Спортингом»

Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступавший на правах аренды за английский «Вулверхэмптон», перешёл в «Спортинг», сообщает Marca.
По информации источника, речь идёт о арендном соглашении на год с обязательным правом выкупа за € 20 млн. Тринкан уже прибыл в Лиссабон, сегодня футболист должен подписать контракт со «Спортингом», и сразу начать тренировки с новой командой.
В нынешнем сезоне Тринкан принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2020 года форвард вызывается в сборную Португалии.
Ранее сообщалось, что английский клуб не стал выкупать контракт 22-летнего футболиста у «Барселоны» за € 30 млн,. Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим лично выходил на связь с Тринканом, чтобы сообщить о желании видеть игрока в своей команде.
- 11 июля 2022
-
03:58
-
03:55
-
03:39
-
03:29
-
03:19
-
03:15
-
03:02
-
03:01
-
02:21
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:40
-
01:37
-
01:31
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:17
-
00:13
-
00:06
-
00:04
- 10 июля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:49