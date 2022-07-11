Тринкан прибыл в Лиссабон, чтобы подписать контракт со «Спортингом»

Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступавший на правах аренды за английский «Вулверхэмптон», перешёл в «Спортинг», сообщает Marca.



По информации источника, речь идёт о арендном соглашении на год с обязательным правом выкупа за € 20 млн. Тринкан уже прибыл в Лиссабон, сегодня футболист должен подписать контракт со «Спортингом», и сразу начать тренировки с новой командой.

В нынешнем сезоне Тринкан принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2020 года форвард вызывается в сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что английский клуб не стал выкупать контракт 22-летнего футболиста у «Барселоны» за € 30 млн,. Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим лично выходил на связь с Тринканом, чтобы сообщить о желании видеть игрока в своей команде.