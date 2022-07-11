«ПСЖ» выставил семерых игроков на трансфер, среди них Неймар
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«Пари Сен-Жермен» выставил семерых игроков на трансферы, среди них бразилец Неймар, сообщает Marca.
Цена за Леандро Паредеса остановила интерес «Манчестер Юнайтед», то же самое произошло с сенегальским центральным защитником Абду Диалло поэтому«Тоттенхэм» выбрал игрока «Барселоны» Клемана Лангле.
Джорджинио Вейналдум и аргентинец Мауро Икарди имеют слишком высокие запросы по зарплате. Лейвин Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер и Андер Эррера также стали не нужны новому главному тренеру команды Кристофу Галтье.
Ранее сообщалось, что 29-летний Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.
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