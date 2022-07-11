Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» выставил семерых игроков на трансфер, среди них Неймар

«ПСЖ» выставил семерых игроков на трансфер, среди них Неймар
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» выставил семерых игроков на трансферы, среди них бразилец Неймар, сообщает Marca.

Цена за Леандро Паредеса остановила интерес «Манчестер Юнайтед», то же самое произошло с сенегальским центральным защитником Абду Диалло поэтому«Тоттенхэм» выбрал игрока «Барселоны» Клемана Лангле.

Джорджинио Вейналдум и аргентинец Мауро Икарди имеют слишком высокие запросы по зарплате. Лейвин Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер и Андер Эррера также стали не нужны новому главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Ранее сообщалось, что 29-летний Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.

Новость по теме
«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022