Экс-нападающий сборной Бразилии Фред завершил карьеру

Форвард «Флуминенсе» Фред объявил о завершении игровой карьеры.



Практически всю свою карьеру Фред провёл в Бразилии. Форвард выступал за «Америку Минейро», «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». А в Европе играл только за французский «Лион», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

38-летний экс-игрок сборной Бразилии в минувшем сезоне принял участие в 20 встречах в чемпионате Бразилии, в которых забил два гола и сделал два результативных паса.

За сборную Бразилии Фред сыграл 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. В 2013 году в составе национальной команды нападающий стал победителем Кубка конфедераций, а в 2014 году объявил о завершении международной карьеры.