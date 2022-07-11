Экс-нападающий сборной Бразилии Фред завершил карьеру
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Форвард «Флуминенсе» Фред объявил о завершении игровой карьеры.
Практически всю свою карьеру Фред провёл в Бразилии. Форвард выступал за «Америку Минейро», «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». А в Европе играл только за французский «Лион», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.
38-летний экс-игрок сборной Бразилии в минувшем сезоне принял участие в 20 встречах в чемпионате Бразилии, в которых забил два гола и сделал два результативных паса.
За сборную Бразилии Фред сыграл 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. В 2013 году в составе национальной команды нападающий стал победителем Кубка конфедераций, а в 2014 году объявил о завершении международной карьеры.
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